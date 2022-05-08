Испанская газета El Pais обнародовала экстренный план на случай резкого прекращения поставок российского газа, который Еврокомиссия планирует одобрить 18 мая.

Как отмечается в публикации, план предусматривает, что страны ЕС, у которых останутся альтернативные источники поставок газа, должны будут делиться ресурсом со странами, которые пострадали от прекращения снабжения.

Кроме этого, предусматривается нормированное потребление энергии. Начать вводить нормы планируется с промышленных предприятий. Причем делать это будут таким образом, чтобы наименее пострадавшие от недостатка газа страны не могли получить конкурентное преимущество перед пострадавшими государствами.

ЕС также будет использовать регламент о безопасности поставок, чтобы гарантировать достаточное поступление газа прежде всего домохозяйствам и важным социальным службам всех стран сообщества.

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