Испанская газета El Pais обнародовала экстренный план на случай резкого прекращения поставок российского газа, который Еврокомиссия планирует одобрить 18 мая.
Как отмечается в публикации, план предусматривает, что страны ЕС, у которых останутся альтернативные источники поставок газа, должны будут делиться ресурсом со странами, которые пострадали от прекращения снабжения.
Кроме этого, предусматривается нормированное потребление энергии. Начать вводить нормы планируется с промышленных предприятий. Причем делать это будут таким образом, чтобы наименее пострадавшие от недостатка газа страны не могли получить конкурентное преимущество перед пострадавшими государствами.
ЕС также будет использовать регламент о безопасности поставок, чтобы гарантировать достаточное поступление газа прежде всего домохозяйствам и важным социальным службам всех стран сообщества.
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