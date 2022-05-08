В Беларуси в 2021 году почти в 3 раза выросло число обращений в Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси в связи с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Чтобы сдержать угрозу, в стране проводится кампания «Научите детей видеть ложь» и запущен информационный портал для родителей и учителей с ценными советами, пишет thinktanks.by.

Всего с начала работы МОМ в Беларуси в 2002 году, помощь получили почти 4000 пострадавших от торговли людьми, включая сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Из них около половины случаев происходит с белорусами в соседних странах (Россия, чуть реже – Польша), почти столько же – внутри республики.

Среди пострадавших, получающих помощь МОМ, незначительно преобладают девушки – более 54%. Надо отметить, что в последние годы наметилась обратная тенденция: пострадавшими от торговли людьми чаще становятся мужчины. Более половины случаев приходится на трудовую эксплуатацию, немногим меньше – на сексуальную.

Особую тревогу вызывает ситуация с сексуальной эксплуатацией детей. Число таких обращений в МОМ в прошлом году выросло в 2,7 раза в сравнении с 2020 годом. В зоне риска – дети в возрасте от 6 до 13 лет. Многие случаи начинаются с переписки в соцсетях и чатах, когда ребенок не видит, с кем общается, а родители ничего не подозревают.

«Например, мальчик в 9 лет передавал мужчине откровенные снимки ради бонусов в игре, 13-летние девочки – после обещаний о вознаграждении, а когда перестали это делать – посыпались угрозы», – приводят примеры специалисты МОМ.

Исследование также показало, что с начала пандемии COVID-19, когда дети стали больше времени проводить в интернете, выросло число случаев онлайн-эксплуатации несовершеннолетних.

«Случаи, которые мы фиксируем, представляют собой лишь вершину айсберга. Проблема гораздо масштабнее, так как часто дети, столкнувшиеся с надругательством, держат это в тайне. Нередко и родители закрывают глаза на проблему, опасаясь слухов и огласки. Однако очевидно, что чем дольше это скрывать, тем сложнее ребенку залечить психологическую травму. Конечно, лучше предотвратить такое развитие событий – стать для ребенка «умным родителем», – убеждены в МОМ.

По мнению специалистов, это вовсе не значит ущемлять свободу ребенка и контролировать каждый шаг. Достаточно знать основные источники угроз и реагировать на настораживающие факторы. На основе опыта помощи пострадавшим семьям подготовлены советы, которые помогут сделать жизнь ребенка более безопасной.

Помимо профилактики и консультаций, в Международной организации по миграции также помогают с реабилитацией пострадавших детей и взрослых. В частности, семьи могут получить бесплатную психологическую, медицинскую, юридическую поддержку, обучающие курсы, помощь в покупке одежды, продуктов питания. Надо отметить, что организация оказывает помощь анонимно.

Социальная кампания «Научи детей видеть ложь» призвана помочь родителям в защите детей от рисков сексуальной эксплуатации. Для этого запущен портал Smartparent.by, где собрана вся необходимая информация и онлайн-тест для проверки знаний, при успешном прохождении которого выдается электронный сертификат.

МОМ в Беларуси призывает родителей быть внимательными, разговаривать с детьми, укреплять доверие и учить их распознать обман и избегать контактов с незнакомцами как на улице, так и в Интернете. Для родителей ежедневно с 8 до 20 часов работает бесплатная «горячая линия» (по номерам 113 и 8-801-201-555), где подскажут, как поговорить с ребенком на эти темы.

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