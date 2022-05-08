В воскресенье, 8 мая, Европа, Соединенные Штаты Америки, а с 2015 года и Украина отмечают День памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. В этот день чтят память борцов с нацистской Германией и всех жертв войны.
На 60-ю годовщину окончания ВМВ Генассамблея ООН приняла Резолюцию о праздновании в течение 8-9 мая Дни памяти всех жертв Второй мировой войны. В Берлине 77 лет назад 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени ратифицировали Акт о безоговорочной капитуляции войск Германии. Это была окончательная победа Антигитлеровской коалиции над Германией.
Именно в это время по всей Европе проходит акция “Первая минута мира”.
9 мая 1945 года акт о капитуляции Германии был доставлен генеральному секретарю Иосифу Сталину. И В СССР Днем победы сделали 9 мая.
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