Банки начали возобновлять выдачу кредитов, но процентные ставки по ним достаточно высокие. Напомним, в начале года многие банки резко сократили варианты по займам, а некоторые и вовсе отказались от кредитования.

В списке финучреждений, которые в марте 2022 года полностью прекратили выдавать населению кредиты, оказались, к примеру, «БТА Банк», «Банк БелВЭБ», «Паритетбанк».

Что изменилось?

В настоящее время «БТА Банк» выдает займы на недвижимость на вторичном рынке. Подходят под займы и новостройки от застройщиков-партнеров. Процентные ставки доходят до 32% годовых.

Этот банк также установил кредитование на покупку автомобилей — как поддержанных, так и новых у партнеров. Ставки — до 32% годовых.

«Паритетбанк» предоставляет кредит наличными до 15 тысяч рублей. Процентная ставка «кусается» — от 42,74% годовых.

«Белинвестбанк» выдает кредиты на оплату обучения дневной, вечерней и заочной формы обучения. Ставка на сегодня — 24% годовых.

«Банк БелВЭБ» еще не вернул кредитование на недвижимость, авто. Но предлагает кредит на покупку товаров у организаций-партнеров. Ставка на сегодня — 18% годовых.

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