Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляет об эвакуации всех женщин, детей и пожилых людей с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди с «Азовстали» эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — написала она в Telegram.
Напомним, она началась 29 апреля. Международный комитет Красного Креста сообщал, что сотрудничает с ООН в продолжающейся операции по вывозу людей. 4 мая российские войска прорвались на территорию завода. Сейчас там ведутся тяжелые бои.
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