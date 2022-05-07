44-летний Эммануэль Макрон по итогам двух туров переизбран президентом Франции. В субботу, 7 мая, запланирована церемония его инаугурации в Париже.

Согласно заявлению Елисейского дворца, мероприятие будет «сдержанным» и «преисполненным уважения к ценностям Республики», пишет RFI.

Поскольку президент переизбран, процедуры его приветствия во дворе Елисейского дворца не будет, уточняет телеканал TF1. Непосредственно в здании главу государства будут встречать около 450 почетных гостей — представители сферы здравоохранения, молодежные лидеры, спортсмены, политики, министры, главы религиозных организаций и члены семьи. Приглашения направлены, в частности, бывшим президентам Франсуа Олланду и Николя Саркози.

В начале процедуры инаугурации (или инвеституры, как принято говорить во Франции) глава Конституционного совета зачитает итоговый протокол выборов. Перед подписанием протокола Макрону вручат нашейный знак Великого магистра ордена Почетного легиона — им по должности является президент.

Затем он произнесет инаугурационную речь, в которой, по информации его пресс-службы, подчеркнет основные ориентиры своего второго и последнего пятилетнего срока.

По плану, далее Эммануэль Макрон выйдет в дворцовый сад, где получит атрибуты главнокомандующего. От Дома инвалидов раздастся 21 пушечный выстрел. Президента будут приветствовать 160 солдат и офицеров, которых он лично отобрал для участия в церемонии.

В частности, там будут члены экипажа корабля Monge, который отслеживает запуски баллистических ракет. Это «сильный знак, адресованный России», в то время как Владимир Путин продолжает вторжение в Украину, отмечает телеканал. Ядерное сдерживание “является важной составляющей нашей оборонной политики, и мы этого не скрываем”, заявили в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон набрал 58,54% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.

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