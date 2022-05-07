Как сообщаeт УВД Витебского облисполкома, в Орше женщина шла на работу в церковную лавку. На остановке общественного транспорта она обратила внимание на сумку. Внутри находились пачки банкнот. Находку она отнесла в милицию.

Правоохранители выяснили, что в сумке находилось 14 тысяч долларов и еще более 15 тысяч долларов в эквиваленте в разных валютах.

Через неделю в милицию обратился мужчина, который заявил о пропаже крупной суммы денег. Он не исключал и кражу.

Мужчина объяснил, почему не пошел в милицию сразу. По его словам, ему было стыдно признаться в случившемся. Деньги он копил несколько лет и вез их на хранение матери. Сумку обронил, когда выходил из маршрутки.

Мужчина рассказал сотрудникам милиции все детали: сколько именно денег было в авоське, какие именно это банкноты и как он их собирал.

В ближайшее время все средства возвратят владельцу.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»