Прощание со Станиславом Шушкевичем прошло 7 мая в Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.

Прощание со Станиславом Шушкевичем проходит в Минске

Прощание со Станиславом Шушкевичем проходит в МинскеЖелающих проститься со Станиславом Шушкевичем можно было встретить и по дороге к собору – в их руках были гвоздики и другие цветы. В 12:00 в соборе прошла  поминальная святая имша.

Прощание со Станиславом Шушкевичем проходит в Минске

Прощание со Станиславом Шушкевичем проходит в МинскеСтанислав Шушкевич – белорусский политический и общественный деятель, а также ученый. Родился 15 декабря 1934 года в Минске. Учился на физико-математическом факультете БГУ, а затем поступил в аспирантуру Института физики Академии наук СССР. Имел активную гражданскую позицию, участвовал в политической жизни страны. В 1991 году Станислав Шушкевич был избран председателем Верховного Совета Беларуси и занимал этот пост до 1994 года. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Станислав Шушкевич, президенты РФ Борис Ельцин и Украины Леонид Кравчук подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР.

Прощание со Станиславом Шушкевичем проходит в Минске

Фото Smartpress.by

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