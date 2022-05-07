Прощание со Станиславом Шушкевичем проходит в Минске

Прощание со Станиславом Шушкевичем прошло 7 мая в Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.

Желающих проститься со Станиславом Шушкевичем можно было встретить и по дороге к собору – в их руках были гвоздики и другие цветы. В 12:00 в соборе прошла поминальная святая имша.

Станислав Шушкевич – белорусский политический и общественный деятель, а также ученый. Родился 15 декабря 1934 года в Минске. Учился на физико-математическом факультете БГУ, а затем поступил в аспирантуру Института физики Академии наук СССР. Имел активную гражданскую позицию, участвовал в политической жизни страны. В 1991 году Станислав Шушкевич был избран председателем Верховного Совета Беларуси и занимал этот пост до 1994 года. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Станислав Шушкевич, президенты РФ Борис Ельцин и Украины Леонид Кравчук подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР.

Фото Smartpress.by

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