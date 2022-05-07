Проблема долгостроев в Минске должна быть решена в течение ближайшего времени, сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Мы очень серьезно работаем в этом направлении. В 2021 году свыше 100 объектов уже было доведено до логического завершения. Осталось еще 106. По каждому из них разработан план со сроками исполнения», – рассказал Кухарев в телеэфире. По его словам, “в течение этого и следующего года мы решим проблему с долгостроями в Минске”.

При этом чиновник констатировал, что есть «очень серьезные» проблемные объекты. Среди них он назвал «Газпром Центр» на месте бывшего автовокзала «Московский» и многофункциональный комплекс «Магнит Минска» иранской компании «Кейсон».

По «Газпром Центру», заметил Кухарев, были внесены конкретные предложения по разрешению ситуации.

«Нам надо очень серьезно работать с нашими российскими партнерами для того, чтобы принять по ним решения», – добавил он.

По проекту компании «Кейсон», по его информации, идет работа в судебном порядке.

«В зависимости от решения суда будут приняты соответствующие решения», – заверил председатель Мингорисполкома.

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