Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с отметки «ССС» до уровня «СС».

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте сохранен на уровне «С» с «негативным» прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило рейтинги в национальной валюте на уровне «CCC/C» и удалило их из списка на пересмотре, куда они были помещены вначале марта 2022 года. Прогноз по долгосрочным и краткосрочным рейтингам в национальной валюте «негативный», информирует thinktanks.by.

Эксперты S&P отмечают, что из-за международных санкций правительство РБ столкнулось с техническими трудностями при выплате долга в иностранной валюте перед кредиторами.

«Если обстоятельства не претерпят благоприятных изменений, внешний коммерческий долг белорусского правительства очень уязвим для неплатежей», – считают в S&P.

Аналитики отмечают негативное влияние санкций, которые закрыли или значительно ограничили доступ Беларуси, включая Национальный банк, к мировой финансовой инфраструктуре.

S&P Global Ratings напомнило, что Беларусь должна в ближайшие несколько месяцев выплатить проценты по евробондам, номинированным в долларах США, а в феврале следующего года Минск должен погасить один из выпусков на 800 млн долларов.

«Если эмитент не может произвести платеж в соответствии с условиями и в срок из-за санкций, S&P будет считать неплатеж дефолтом. Мы также можем считать, что имел место дефолт, если платеж не производится в валюте, предусмотренной условиями обязательства, и мы считаем, что инвестор не согласился на альтернативный платеж. Мы будем рассматривать это как реструктуризацию обязательства и оценим его, чтобы определить, является ли это дефолтом», – говорится в заявлении рейтингового агентства.

В то же время S&P отмечает, что правительство Беларуси располагает достаточной ликвидностью как в национальной, так и в иностранной валюте для погашения своего коммерческого долга.

По информации агентства, ежегодные выплаты по внешнему долгу Беларуси составляют 2,5-3,5 млрд долл. при международных резервах чуть менее 8 млрд долл. При этом потребности в погашении госдолга в 2022 году недавно были улучшены, поскольку Россия смягчила сроки погашения кредитов Беларуси. По оценке аналитиков S&P, это сократило ежегодные выплаты по внешнему долгу до 1,5 млрд долл. с 2,5 млрд.

«Тем не менее, учитывая технические сбои, мы считаем, что дефолт Республики Беларусь по коммерческому внешнему долгу, номинированному в долларах США, практически неизбежен, согласно нашим рейтинговым определениям», – подчеркнули в S&P.

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