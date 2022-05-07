Минобороны США не находит фактов и причин,, чтобы Беларусь намеревалась принять участие в “спецоперации” России в Украине.

Об этом заявил на брифинге военного ведомства официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

“Нет свидетельств, указывающих на то, что Беларуси есть намерения принимать активное участие в войне на Украине”, – сказал он.

Кирби также отметил, что внезапная проверка сил реагирования, стартовавшая в Беларуси несколько дней назад, – это, действительно, штатные учения, а не что-то большее.

“Мы не наблюдаем признаков того, что они планируют или намереваются напрямую участвовать в войне в Украине”, – подчеркнул он.

Напомним, 5 мая в Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой оценивается способность личного состава Вооруженных сил к оперативному реагированию на гипотетические кризисные ситуации.

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