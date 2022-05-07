Жители Украины относятся к белорусам лучше, чем к россиянам. Однако доверие все равно достаточно низкое. За год отношение украинцев к белорусам ухудшилось в три раза.

После двух месяцев вторжения России к жителям Беларуси украинцы относятся лучше, чем к россиянам, но обе категории значительно потеряли в доверии за время войны, пишет thinktanks.by. Такие результаты опроса опубликовала группа Рейтинг.

Социологи спросили украинцев, как они относятся к гражданам России, Беларуси, а также жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как отмечается в опросе, к жителям Беларуси украинцы относятся гораздо лучше, чем к россиянам, хотя обе категории значительно потеряли в доверии за время войны.

Так к жителям Беларуси положительно относятся только 22% опрошенных (за год показатель ухудшился в три раза), отрицательно – 33%, нейтрально – 42%. В то же время, к жителям России преобладает отрицательное отношение – 69%. Положительно относятся к ним 8% (за год показатель ухудшился более чем в три раза), нейтрально – 20%.

К жителям временно оккупированного Крыма положительно относятся 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%. К россиянам, проживающим в Украине, положительно – 30%, отрицательно – 27%, нейтрально – 39%. К жителям временно оккупированных территорий Донбасса хорошо относятся 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%.

Таким образом, за последний год изменилось отношение со скорее положительного к более нейтральному к жителям Беларуси, жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В то же время значительно ухудшилось отношение к жителям России, одновременно улучшилось отношение к русскоязычным украинцам.

Опрос проводился по телефону 27 апреля 2022 года среди 1000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 3,1%.

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