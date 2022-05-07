Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. По его мнению, Украине грозят еще большие разрушения важной инфраструктуры и жилых районов, пишет издание Welt am Sonntag.

“Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов”, – следует из текста.

При этом, по его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, потому что “украинские войска энергично защищают себя”.

“Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются”, – отметил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг уверен, что необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы.

“В долгосрочной перспективе Украина может не только осуществлять свою оборону с помощью оружия еще со времен Советского Союза, но и перейти на современное западное оружие. Только таким образом Киев сможет навсегда успешно предотвратить российское вторжение”, – резюмировал он.

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