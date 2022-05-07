Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF).

Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины, поставившей этот вопрос на внеочередной конференции ITF.

Там рассказали, что в пятницу состоялась внеочередная конференция Международной федерации тенниса, главным вопросом которой стала ратификация решения совета директоров о приостановке членства федераций тенниса России и Беларуси, а также дисквалификация сборных этих стран.

На тайном голосовании 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения белорусов и россиян из международной организации.

“Таким образом, федерации тенниса России и Беларуси окончательно отстранены. Вопрос об отстранении отдельных спортсменов будет обсуждаться в будущем”, – сообщили в Федерации тенниса Украины.

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