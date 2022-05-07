Президент США Джо Байден подпишет законопроект о введении ленд-лиза для Украины 9 мая. Это упростит оказание военной помощи Украине.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«В понедельник президент подпишет «Закон о ленд-лиз для защиты демократии в Украине», – заявила Псаки.

Что такое ленд-лиз

Ленд-лиз был системой, благодаря которой, во времена Второй мировой войны, США частично или же на безвозмездной основе передавали союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье.

Соответствующая политика сыграла важную роль в победе над нацизмом.

Символично, что современный аналог ленд-лиза, который помог союзникам победить нацистов в Европе, будет одобрен Байденом именно 9 мая, поскольку эта дата является сакральной для России.

Что предусматривает закон о ленд-лизе для Украины

Закон ускорит поставки в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из Соединенных Штатов Америки. После того как он вступит в силу, глава Штатов должен установить ускоренные процедуры поставки для Украины страны.

Напомним, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза. Его одобрили 417 конгрессменов.

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