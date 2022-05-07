Президент Польши Анджей Дуда написал письмо родственникам Станислава Шушкевича, которое было зачитано послом Польши в Беларуси Артуром Михальским во время похорон первого лидера независимой Беларуси. Об этом пишет PAP.

«Для поляков он останется другом, который высоко ценил ценность нашего польско-беларусского добрососедства, вытекающего из многовековой общей истории», — заявил он. Польский лидер выразил надежду, что «наследие не будет утрачено, и мы доживем до того времени, когда улицы белорусских городов будут носить его имя».

Дуда назвал Шушкевича «свидетелем и соавтором великих исторических перемен, которые привели Беларусь на путь независимости и демократии и добрососедского сотрудничества».

«Он также был одним из подписантов соглашения о распаде Советского Союза — акта, который стал величайшим мирным геополитическим успехом в XX веке», — говорится в послании.

«Мы понимаем и уважаем ценность независимого беларусского государства и важность самобытности и языка наших дорогих друзей — беларусов», — подчеркнул польский лидер.

Станислава Шушкевича похоронили сегодня на Северном кладбище Минска. Мессу в минском Кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии отслужил глава беларусских католиков Юзеф Станевский.

Политик попал в реанимацию в конце апреля из-за последствий коронавируса. Он умер 3 мая.

Польшу на церемонии похорон представляла делегация с послом Артуром Михальским, который находится в Польше для консультаций с осени 2020 года. Белорусские власти разрешили ему присутствовать на похоронах. Михальского сопровождали 90-летняя профессор первый посол Польши в Беларуси Эльжбета Смулкова, бывший заместитель министра иностранных дел Марек Циолковский и дипломаты из польского посольства в Минске.

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