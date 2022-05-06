Гродненский областной суд 6 мая осудил 24-летнюю студентку Европейского гуманитарного университета Софию Сапгу на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщают правозащитники.

Кроме того, Сапегу обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму Br167,5 тыс. (более$67 тыс.) и судебную пошлину Br7,5 тыс. (почти $3 тыс.).

Закрытый процесс по уголовному делу длился в Гродно с 28 марта.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, россиянка была задержана в минском аэропорту в мае 2021 года вместе с блогером Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair.

Девушку обвинили в том, что она редактировала телеграм-канала “Черная книга Беларуси”, публиковавший личные данные силовиков. Обвинение ей предъявили по семи статьям УК, в том числе за разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы насилием сотрудникам милиции и другим должностным лицам, а также незаконный сбор и распространение информации о частной жизни.

Санкции по этим статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы. Поскольку Сапега заключила досудебное соглашение со следствием, ей грозила половина от возможного срока.

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