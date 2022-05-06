Россию и Беларусь не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции 8 мая, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

“Восьмого мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы, и военные атташе – сначала Советского союза, потом России, Беларуси как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Важно помнить об этом дне и о том, кто реально победил в этой войне”, – цитирует Мешкова РИА Новости.

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