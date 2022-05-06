Во время интервью агентству Associated Press Александр Лукашенко ответил на вопрос о независимых профсоюзах и СМИ в стране. Об этом пишет БелТА.

– Почему вы боитесь таких аспектов гражданского общества? – задал вопрос интервьюер Иан Филипс.

Лукашенко ответил:

– Я никого здесь не боюсь. Никого. Но я никому не позволю разрушить страну.

Он напомнил о событиях августа 2020 года.

– Кем и как управлялся этот блицкриг, вы тоже видели, – сказал президент. – Мы знаем, чьи деньги. И, естественно, моя реакция. Это не независимость, это не свобода слова!

Независимые профсоюзы Лукашенко назвал таковыми только на бумаге. А про заключение многих белорусских журналистов сказал так:

– У нас когда люди совершают правонарушение (как в Америке, только у вас законы пожестче), если они нарушают закон и попадают под следствие, они все становятся журналистами или же членами «независимых» профсоюзов, чтобы вы их услышали и меня потом упрекали. Не надо нарушать закон. Для журналистов, политиков, кто бы это ни был, закон один.

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