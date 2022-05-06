Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал приостановку лицензии медицинского центра «ЛОДЭ». По его словам, выявленные нарушения не позволяют предприятию работать.

«Пласт нарушений был выявлен, мы его проанализировали и приняли решение о приостановлении действия лицензии этой компании», — сказал он, передает БелТА.

Министр среди нарушений назвал несоблюдения протоколов в ходе оказания неотложной медпомощи, а также использование оборудования, которое не зарегистрировано или которое не прошло необходимые регламенты.

По его словам, компания сможет продолжить работу, если обратится с информацией об устранении нарушений.

«Все должны понимать: если ты оказываешь медицинскую помощь, то должен оказывать ее качественно, согласно стандартам безопасности», — сказал министр.

Вчера Минздрав приостановил действие лицензий на оказание медицинских услуг ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ». По словам Пиневича, с начала года уже приостанавливались лицензии 20 компаний. Многие из них уже восстановили работу. На исправление недочетов им предоставили срок до 6 месяцев. Такое же время дадут «ЛОДЭ» и «Клинике А1».

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