Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает в Украине свидетельства и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения, которые могут быть признаны военными преступлениями.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в четверг заявила Верховный комиссар Мишель Бачелет, передает “Укринформ”.

“Миссия УВКПЧ продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права. В контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями”, – отметила она.

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатр в Мариуполе, железнодорожный вокзал в Краматорске, жилые массивы в Одессе и тому подобное.

Бачелет добавила, что ее команда посетила Бучу, где зафиксировала многочисленные факты гибели гражданского населения, внесудебных казней мужчин, насилование женщин, похищение людей.

По словам Верховного комиссара, ее команда на месте общается с жертвами и свидетелями нарушений.

Большинство смертей, по ее данным, вызвано обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системы залпового огня, ракетными и воздушными ударами, кое-где по гражданским стреляют снайперы.

Бачелет напомнила, что даже в день визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским был совершен обстрел города двумя ракетами, во время которого погибла журналистка.

Верховный комиссар отметила, что цифры жертв среди гражданского населения, которые ежедневно публикует УВКПЧ, занижены, поскольку данные с мест боевых действий поступают со значительным опозданием.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»