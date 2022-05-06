Минздрав Беларуси предупредил, что цены на лекарства будут расти. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Пиневич, передаёт БелТА.

«Конечно, я понимаю, что рост стоимости импортных и отечественных средств будет. Но мы держим (ситуацию на контроле)», — сказал он.

При этом он отметил, что индекс роста цен на лекарства, особенно отечественные, в разы отстает от общих темпов роста.

Напомним, в середине апреля Минздрав предупредил аптеки о недопустимости роста цен на лекарства. Аптечным сетям были направлены письма с предупреждением.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»