Так называемая «спецоперация» России в Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко про затягивание “спецоперации” в Украине.

«Операция идет по плану», – сказал Песков.

Накануне Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил что не ожидал столь затяжного характера «спецоперации» России в Украине. «Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят россияне, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась», — сказал Лукашенко.

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