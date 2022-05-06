Королева Испании попала в курьезную ситуацию

Испанская королева Летиция известна всем своим утонченным стилем и умением подбирать гармоничные наряды. В ее гардеробе есть и кутюр, и масс-маркет, и даже вышитая вручную украинская вышиванка.

Но иногда с нарядами монаршей особы все же случаются курьезные ситуации. Так произошло и на заседании Королевского совета по делам инвалидов, куда Летиция приехала на церемонию награждения.

Для своего выхода в свет супруга короля Филиппа выбрала черно-белое платье с широким поясом от популярного бренда Mango, стоимость которого всего лишь 75 евро. Свой образ она дополнила классическими черными лодочками: вид получился очень сдержанным и лаконичным.

Во время церемонии награждения оказалось, что одна из участниц мероприятия тоже пришла в таком же платье. Казалось бы ситуация патовая! Но Летиция отреагировала действительно по-королевски: она пошутила над ситуацией, обняла свою “соперницу” и сделала с ней общее фото.

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