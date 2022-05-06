“Белавиа” вынуждена приостановить полеты в Алматы. Авиакомпания получила уведомление Главного центра планирования воздушного движения Казахстана о невозможности выполнения авиарейсов по маршруту Минск – Алматы – Минск до особого распоряжения.

«Учитывая обстоятельства, авиакомпания вынуждена отменить рейсы в Алматы с 5 мая. «Белавиа» продолжает выполнение регулярных рейсов из Минска в Нур-Султан по расписанию 4 раза в неделю», – говорится в сообщении.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства, которые произошли по независящим от нее причинам. «Белавиа» проинформировала, что пассажиры смогут вернуть все деньги за билеты без удержаний в течение срока действия билета. А в если полеты возобновятся, будет возможно произвести обмен авиабилета в течение срока действия билета без изменения маршрута и без применения дополнительных сборов.

Также можно будет однократно произвести обмен авиабилета в течение срока его действия на любые регулярные рейсы авиакомпании с доплатой разницы такс и сборов без оплаты за переоформление билета. Есть еще варианты обмена билета на рейсы с участием «Белавиа» и авиакомпаний-партнеров через трансфер.

Срок действия авиабилета составляет один год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов и один год от даты вылета по первому полетному купону для частично использованных билетов.

Напомним, до получения уведомления из Казахстана «Белавиа» летала в Алматы 4 раза в неделю.

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