Из Мариуполя и “Азовстали” удалось вывезти еще почти 500 украинцев.Об этом генсек ООН Антониу Гуттериш сообщил в Twitter.

“Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданским лицам”, – говорится в публикации.

In a joint @UN–@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.

I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.

