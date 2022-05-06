Сборная Германии объявила состав на 4-й этап подготовки к чемпионату мира-2022, сообщает сайт Немецкого хоккейного союза.

Среди 15 форвардов нашлось место и для форварда «Швеннингера» Александра Карачуна. Сайт “Белорусский хоккей” отмечает, что он является сыном экс-игрока сборной Беларуси Виктора Карачуна.

Ранее Александр Карачун проявлял желание выступать за сборную Беларуси.

Напомним, что сборная Германии 8 мая проведет заключительный контрольный матч с Австрией, а 10-го отправится в Хельсинки.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

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