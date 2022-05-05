Белорусские компании продолжают терять железнодорожное имущество на территории Украины. Вагоны и их содержимое подвергаются аресту, а в дальнейшем конфискуются в доход государства.

В марте 2022 года в Украине был подписан закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», пишет издание “Белорусы и рынок”.

Вскоре после этого «Укрзалізниця» приняла решение не возвращать владельцам находящиеся в стране белорусские и российские вагоны. Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммерческой работы украинского предприятия Валерий Ткачев.

Далее началась активная «железнодорожная национализация», причем под арест попадали не только вагоны предприятий из РФ, но и имущество белорусских компаний. О подобных мерах постоянно информируют украинские ведомства – Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора.

Итоги марта

Так, в конце марта сообщалось о задержании 100 вагонов с калийными удобрениями, которые пытались проехать транзитом через Украину. Вагоны, которые белорусские поставщики отправили в Азию, были задержаны на железнодорожной станции Коростень. Общая масса удобрений составила 7 тысяч тонн. Кроме того, был заблокирован транзит двух вагонов стальной продукции общей массой 139 тонн. Товар направлялся из Республики Беларусь в страны Северной Африки через Украину.

31 марта 2022 года Бюро экономической безопасности и Государственное бюро расследований Украины инициировало национализацию почти 600 железнодорожных вагонов, которые оказались собственностью Беларуси и России.

Сотрудники ведомств обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, которые являлись собственностью белорусских и российских предприятий. Также в зоне таможенного контроля одного из городов области был выявлен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию. Еще 176 вагонов и цистерн, принадлежащих РБ и РФ, обнаружило Государственное бюро расследований под Ивано-Франковском.

«Железнодорожная национализация» в апреле

7 апреля Генпрокуратура Украины заявила, что обеспечила арест 17800 вагонов, принадлежащих компаниям Российской Федерации и Республики Беларусь. А Бюро экономической безопасности сообщило, что инициировало национализацию имущества (не только железнодорожного) России и Беларуси, а также граждан этих стран, ориентировочной стоимостью свыше 468 миллионов гривен.

15 апреля в Черниговской области были обнаружены шесть вагонов с удобрениями, принадлежащих белорусским компаниям. Правоохранители установили, что белорусская компания-поставщик отправила в Украину более 380 тонн азотно-фосфорных и калийных удобрений. Учредителем компании-адресата оказалось белорусское ОАО со 100-процентной долей собственности. Стоимость белорусских удобрений ориентировочно оценили в 10 млн гривен.

21 апреля Бюро экономической безопасности проинформировало, что в Черкасской области обнаружены белорусские удобрения и российская фарфоровая глина стоимостью более 20 млн гривен. Всего было задержано 10 вагонов с удобрениями, принадлежащих компании из Беларуси, и 3 вагона глины, владельцами которых являлись предприятия из РФ.

Было установлено, что компания поставщик из РБ отправила более 700 тонн калийных удобрений транзитом через Украину в адрес иностранных государств. Отправителем 209 тонн фарфоровой глины в Российскую Федерацию выступило украинское предприятие, владельцами которого являются граждане РФ.

Украинские ведомства сообщают, что работа по выявлению имущества, принадлежащего России и Беларуси, будет продолжена. Вероятнее всего, в ближайшее время можно ожидать новых арестов и расширения «железнодорожной национализации».

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