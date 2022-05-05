За покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью Гомельский областной суд 5 мая приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, пишет “Гомельская правда”.

В последнем слове обвиняемая была краткой: “Мне нечего сказать. Да, я виновата, но мне нечего сказать”.

Инцидент произошел в середине октября прошлого года. В тот день 26-летняя беременная находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она самостоятельно родила и оставила в общественном туалете мальчика. Через некоторое время младенца обнаружили, достали из выгребной ямы и увезли в больницу. Ребенок выжил.

Вскоре задержали роженицу. Было установлено, что женщина ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, имеет хроническую никотиновую интоксикацию и алкогольную зависимость. “В момент совершения преступления страдала психическим расстройством, и не могла в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. На протяжении следствия женщина меняла свои показания, пыталась оправдать поступок, не высказывала раскаяния и не интересовалась состоянием и дальнейшей судьбой собственного малыша. Как она сама призналась, беременность была нежеланной, а сохранить ребенка ее убедил сожитель (в последующем он был помещен в ЛТП для лечения от алкоголизма)”, – говорится в сообщении. Несколько лет назад женщина также была беременна, родила в больнице и там же отказалась от ребенка.

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