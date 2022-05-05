В Сен-Тропе арестовали виллу Copab, которая, принадлежит семье основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана. Вилла была арестована в связи с санкциями Евросоюза, сообщает налоговый реестр Франции.

Как оказалось, вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери Михаила Фридмана – Лариса и Екатерина Фридман. Еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман.

Стало известно, что Фридман зарабатывал на вилле от 180 до 440 тысяч евро в месяц, сдавая ее в аренду. На территории владения есть бассейн, сауна, хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета.

Напомним, российский бизнесмен оказался одним из первых россиян, попавших под санкции Евросоюза после начала войны России против Украины. Это произошло 28 февраля. Тогда же санкции были введены и в отношении других владельцев консорциума «Альфа-Групп» — Петра Авена, Геннадия Тимченко и Сергея Ролдугина. В обосновании к введенным санкциям указано, что Фридман содействовал оккупации Крыма в 2014 году.

В середине марта 2022 года Фридман сообщил, что ему заблокировали банковскую карту, а расходы могут ограничить суммой примерно в $3300 в месяц. Бизнесмен пожаловался СМИ на то, что теперь даже не может оплатить уборку своего лондонского особняка.

«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», — отметил миллиардер.

Придется привыкать.

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