Президент Литвы Гитанас Науседа на открытии литовско-польского газопровода 5 мая назвал Россию ненадежным партнером и пообещал, что Литва вместе с Польшей и другими странами Балтии откажутся от российского газа и нефти. Его слова цитируют литовские СМИ.

Гитанас Науседа заявил, что война России против Украины еще раз показала, что Россия никогда не была и не является надежным партнером для Европы. Тем самым она открыла глаза большинству европейцев.

— Поэтому Литва вместе с Польшей и другими Балтийскими странами уверенно говорит «нет» российскому газу, «нет» — российской нефти, «нет» — финансированию агрессора. Теперь весь регион готов передать такое послание, — сказал Науседа 5 мая на церемонии официального открытия газопровода GIPL, который соединяет Литву и Польшу. Газопровод призван диверсифицировать маршруты и источники альтернативного энергоснабжения.

— Это особенный день для Литвы и Польши, а также для других балтийских стран-соседей — Латвии, Эстонии и Финляндии. Сегодня мы укрепляем свою энергетическую независимость и усиливаем сопротивление политическому давлению и энергетическому шантажу с Востока, — добавил Науседа.

Президент Литвы сообщил также, что сжиженный природный газ, поставляемый через терминал в Клайпеде, уже 6 мая по трубопроводу попадет в Польшу. По его словам, это «лучший и самый сильный ответ на такие действия России, как срыв поставок газа в Польшу и Болгарию».

Также он выразил надежду, что польско-литовский газопровод вскоре будет использоваться для поставок газа в Украину, подчеркнув при этом необходимость дальнейшего укрепления энергетической безопасности и устойчивости соседних стран, региона и ЕС в целом.

Открывшийся газопровод интегрирует в общий энергетический рынок ЕС страны Балтии и Финляндию, которые ранее могли покупать газ по трубам только у России. Сейчас, благодаря газопроводу, они получили возможность потреблять сжиженный природный газ, поставляемый через терминал в Клайпеде.

Надо отметить, что необходимость искать новые источники энергоснабжения возникла после того, как 31 марта Путин подписал указ, где говорится, что оплату поставок газа, осуществляемых после 1 апреля 2022 года, недружественные России страны должны производить в рублях. В случае, если оплата не произведена в срок либо произведена в иностранной валюте, поставки газа прекращаются.

Как известно, в конце апреля «Газпром» уже приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию. После этого Польша решила отказаться покупать газ у России — в польском правительстве заявили, что страна «имеет возможности поставить столько топлива, сколько необходимо».

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