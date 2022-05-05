Из ИТ-компаний в первом квартале произошел большой отток специалистов. Основной «вклад» внес март, который стал рекордным по числу уволенных айтишников.

По данным официальной статистики, в январе–феврале из ИТ-компаний ушло более 2,4 тысячи специалистов. И почти столько же уволилось за один март. По сравнению с мартом прошлого года число уволенных выросло на 85%, пишет DEV.by.

Так много специалистов за один месяц из компаний никогда не уходило. До этого максимальное количество айтишников было уволено в августе прошлого года — 1 734 человека. Прежний рекорд был побит на 38,5%.

На динамику увольнения могли повлиять санкции в отношении Беларуси из-за войны в Украине и отказ заказчиков работать с компаниям в РБ.

Ситуация с наймом в марте тоже ухудшилась. За этот месяц ИТ-компании трудоустроили 1 387 специалистов — на 7% меньше, чем в январе, и на 14% меньше, чем в феврале.

В целом за январь–март из ИТ-компаний уволилось на 8,5% больше специалистов, чем трудоустроилось. Чистый отток кадров (разница между принятыми на работу и уволенными специалистами) составил почти 380 человек.

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