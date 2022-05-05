Як вядома, член перадвыбарнага штаба Віктара Бабарыкі адвакат Максім Знак адбывае пакаранне ў калоніі «Віцьба». З лістоў, якія ён дасылае бацьку Аляксандру Знаку, вынікае, што ён вырашыў не губляць часу. Вось фрагменты з іх.

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«…Мне на гэтым тыдні прыйшла першая газета з тых, на якія падпісаўся. «Літаратура і мастацтва». Што магу сказаць? Бадай што нічога ў фармаце, які зараз нам дасяжны.

Адзін хіба што момант, які мяне асабліва ўразіў: я шукаў вершы сучасных паэтаў, а знайшоў сатырычныя чатырохрадкоўі (пра тых, хто пасля пасады ва ўладзе ідзе ў апазіцыю) і вершы Цютчава. Лермантава, Ясеніна ў беларускім перакладзе. Пераклад сапраўды прыгожы, аднак сучаснымі беларускімі паэтамі іх назваць ніяк нельга».

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«Привет!

Жизнь тут точно не похожа на то, что показывают в фильмах или что представлялось из общего развития. Не лучше и не хуже, а совсем другая. Вот сегодня я расскажу об интересной игре, в которую мы играем каждое утро. Игра называется «Камень, варежка, бумага». Заинтриговал? А то!

Живем мы в отряде, который занимает второй этаж барака, размещаются все в четырех спальнях. Количество людей в спальне может варьироваться. Говорят, раньше, когда плотность населения была гораздо выше, и до 50 человек на спальню доходило. Сейчас – меньше 20. С народом из других спален постоянно встречаешься – все остальные места общего пользования, но со своей спальней проводишь время сна – значительную часть суток.

Утром, в 6 или в 7 (в зависимости от недели и смены), раздается команда «Отряды, подъем!» и буквально через минуту – «Строимся в локальных участках для проведения зарядки». Но перед ней есть ритуал – игра «Камень, варежка, бумага», и вот как в нее играют.

Хмурые заспанные мужики выползают из одной спальни, мрачно одеваются и сползают по лестнице во двор – в локальный участок. Там они видят друг друга и начинают свидетельствовать друг другу свое почтение – подходить и здороваться.

И вот тут важный нюанс: при подходе ты должен определить, что у твоего визави с руками. Руки могут быть в карманах, и тогда приходится действовать наугад. В общем случае правила такие:

Если ты в варежках (перчатках) и он тоже – то вы просто здороваетесь за руку (ситуация «Варежка»).

Если оба без варежек – тоже просто здороваетесь (это «бумага» – пустая ладонь).

Если один с «одетой» рукой, а другой нет, то приветствуют друг друга соприкосновением кулаков («Камень»).

Для высказывания пиетета можно торопливо стянуть перчатку, чтобы поздороваться не кулаком. Наконец, я считаю, одной из высших форм вежливости будет надеть перчатку, подходя с голой рукой к «одетому» собеседнику, то есть надеть перчатку, чтобы ему не пришлось снимать свою.

На словах это выглядит довольно занудно, но, поверьте, довольно драйвово, если здороваться надо быстро – ведь стоит много десятков человек и вот-вот начнется зарядка. Здороваться за руку с теми, кто вышел с тобой из одной спальни, я думаю, очень даже правильный ритуал, а тот, кто считает это странноватым, ничего не понимает в этикете».

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«…Я тут понял, что надо просто забить всё свое время чтением или мелкими бытовыми вопросами, и решил, что надо придумать какие-то проекты. Писать не хочется, да и условий пока нет, поэтому задумался опять насчет того, чтобы поучить иностранный язык. Долго выбирал, смотрел, что есть в библиотеке, и решил, что попробую немецкий свой зачаточный чуть-чуть поднять. Стоит на полке Drei Komraden – хотелось бы в оригинале почитать…

Что про новости рассказать? Вчера переучел, пересмотрел, переразложил всё свое имущество – интересное занятие. Это для того, чтобы можно было сконцентрироваться на саморазвитии, наверное. На книжном фронте – дочитал, наконец, Бодрийяра про симулякры, прочитал Бжезинского «Великая шахматная доска» (сложно поверить, что писалась в 1990-е, – постоянно четко описано, что может происходить в мире и что сегодня произошло), прочитал «Английского пациента» – тоже понравилось. Фильм не смотрел. А книга вначале почему-то создала атмосферу любимого мною фильма «Искатели приключений», но потом всё изменилось. Научился читать в «вынужденных перерывах». Теперь у меня в кармане «Murder в Восточном экспрессе (Orient Express)» і мы вместе с господином Пуаро его неспешно (страниц по 30) разгадываем. Мне нравится читать диалоги на сочном английском – когда представляешь, с какой интонацией и с каким выражением лица это было сказано и почему это странное английское слово тут очень даже к месту.

Ну вот, написал, написал, а тут листочек закончился. А ничего толком и не написал».

***

«Натрапіў тут на кніжку, якая табе можа падасца цікавай, – «КСТЫ» Рыгора Барадуліна. Шмат вершаў, якія можна разглядаць як уласны каментар дзядзькі Рыгора да Бібліі – і разважанні, і пераказы. А КСТЫ – шматзначнае слова, якое я не ведаў.

Сёння серада, і гэта значыць, што шэф-кухар нашай рэстарацыі прыгатаваў найлепшыя свае справы – суп з гароху і галубцы-гультаі (капуста з кавалачкамі ад мяса). Лепей за такі абед у мяне нічога няма. Хіба што чацвер – тады катлету даюць. Але катлета адна, а галубцоў-гультаёў – безліч, таму што я не ведаю, як іх лічыць, ды і не лічу, а ем.

Хаця зараз агульная думка такая: у свеце такое адбываецца, што варта думаць не пра тое, як мы тут будзем харчавацца, а пра тое, як вы там. Хвалююся за наступствы, у тым ліку эканамічныя. Мы тут ва ўсялякім выпадку не прападзём.

Я, здаецца, збольшага прызвычаіўся і ўжо думаю, якія б мэты вынайсці, каб да іх ісці».

***

У калоніі Максім Знак працуе на швейнай вытворчасці, займаецца бегам, ёгай, вучыць мовы, шмат чытае. Дарэчы, робіць кароткія рэцэнзіі на ўсе прачытаныя кнігі. За час зняволення іх ужо 400.

Сам Максім Знак падлічыў, што, паводле прыгавору суда, павінен выйсці на волю 17 студзеня 2030 года. Але ўсе мы спадзяёмся на лепшае. Ва ўсім цывілізаваным свеце шырыцца рух у падтрымку беларускіх палітзняволеных.

Ірына МАЛЬЦАВА.

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