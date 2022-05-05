Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа лишился своего поста за проступок, которые несовместим с нахождением на госслужбе. Как сообщает БЕЛТА, соответствующий указ уже подписан Александром Лукашенко сегодня, 5 мая.

Подробности не сообщаются, так что какой именно проступок совершил Дрожжа пока никто не знает. Однако БЕЛТА приводит слова Лукашенко 2018 года, когда он требовал навести порядок в лесу:

– Чтобы за взятки лесники и лесничие не сплавляли лес, и чтобы этот лес за гроши, копейки, за центы не попадал на запад, а оттуда они нам из этого леса не везли мебель. Здесь должен быть государственный подход к этому делу.

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