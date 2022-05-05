Александр Лукашенко посоветовал странам Запада “спать спокойно”, потому что Беларусь не собирается “развязывать войнушку” против них.

“Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит”, – сказал Лукашенко в интервью агентству Associated Press. Выдержки приводит пресс-служба президента.

По его словам, поэтому “развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку” на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. “Поэтому пусть Запад спит спокойно”, – отметил Лукашенко.

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