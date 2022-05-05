Киркорову, вступившемуся за Галкина и Пугачеву, грозят уголовным делом

На днях Филипп Киркоров, выступающий на провластных позициях по отношению к вторжению в Украину, тем не менее выступил против травли артистов, которые не согласились с властями. В частности, певец раскритиковал Маргариту Симоньян за оскорбления Максима Галкина, которого она назвала геем, женившимся на Алле Пугачевой из-за корысти.
Если не считать грубой отповеди подчиненного Симоньян Максима Красовского, больше по этой теме Киркорову не «аукалось». Но «выстрелило» с другой стороны.
Российский миллиардер, основавший канал Царьград ТВ Константин Малофеев написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Киркорова после «плясок на кресте», пишет «МК».
Речь идет об исполнении на юбилейном концерте Филиппом песни «Мария Магдалена», где он ходил по светящемуся кресту. А это, мол, оскорбляет верующих и попадает под соответствующую статью УК РФ.
Фото МК
Не приминул миллиардер и залезть в карман Киркорова, подсчитав стоимость банкета от Киркорова с осьминогами, королевскими крабами и черной икрой в несколько московских квартир.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!