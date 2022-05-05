Киркорову, вступившемуся за Галкина и Пугачеву, грозят уголовным делом

На днях Филипп Киркоров, выступающий на провластных позициях по отношению к вторжению в Украину, тем не менее выступил против травли артистов, которые не согласились с властями. В частности, певец раскритиковал Маргариту Симоньян за оскорбления Максима Галкина, которого она назвала геем, женившимся на Алле Пугачевой из-за корысти.

Если не считать грубой отповеди подчиненного Симоньян Максима Красовского, больше по этой теме Киркорову не «аукалось». Но «выстрелило» с другой стороны.

Российский миллиардер, основавший канал Царьград ТВ Константин Малофеев написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Киркорова после «плясок на кресте», пишет «МК».

Речь идет об исполнении на юбилейном концерте Филиппом песни «Мария Магдалена», где он ходил по светящемуся кресту. А это, мол, оскорбляет верующих и попадает под соответствующую статью УК РФ.

Фото МК

Не приминул миллиардер и залезть в карман Киркорова, подсчитав стоимость банкета от Киркорова с осьминогами, королевскими крабами и черной икрой в несколько московских квартир.

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