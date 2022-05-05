Изменилось место прощания со Станиславом Шушкевичем. Вместо Костёла святых Симеона и Елены на площади Независимости в Минске оно пройдет в Кафедральный костел Пресвятой Девы Марии на площади Свободы, 9, сообщает catholic.by.
Прощание начнется в субботу 7 мая в 10.00, на 12.00 назначена панихида.
Первый глава независимой Беларуси скончался в ночь на 4 мая. Станиславу Шушкевичу было 87 лет.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!