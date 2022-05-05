Изменилось место прощания со Станиславом Шушкевичем. Вместо Костёла святых Симеона и Елены на площади Независимости в Минске оно пройдет в Кафедральный костел Пресвятой Девы Марии на площади Свободы, 9, сообщает catholic.by.

Прощание начнется в субботу 7 мая в 10.00, на 12.00 назначена панихида.

Первый глава независимой Беларуси скончался в ночь на 4 мая. Станиславу Шушкевичу было 87 лет.

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