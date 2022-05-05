Евросоюз намерен запретить услуги, связанные с перевозкой российской нефти, в том числе услуги страхования поставок. Эту меру планируется включить в шестой пакет санкций. В ЕС ожидают, что она вступит в силу в начале июня, передает Reuters.

Евросоюз в рамках нового пакета санкций предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.

Запрет будет распространяться на предоставление «прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России или экспортированных из нее».

Санкции также коснутся услуг страхования. Это крайне важный пункт, поскольку 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций взаимного страхования, которая зарегистрирована в Лондоне и обязана соблюдать европейское законодательство.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»