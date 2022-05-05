Надо отметить, что санкционные меры против ряда зарубежных компаний введены 23 апреля 2021 года. Было принято соответствующее постановление белорусского правительства. Как отметили тогда в Совмине, это было необходимостью для защиты национальных интересов.

Отмечалось, что это решение было принято, исходя из “недружественных действий” этих компаний в отношении Беларуси.

Напомним, что в 2021 году бренд Nivea отказалась быть основным спонсором чемпионат мира по хоккею-2021, который планировалось проводить на территории Беларуси. Отказались также участвовать в финансировании компания Skoda Auto и немецкий производитель смазочных материалов Liqui Moly.