В Беларусь товары торговых марок Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8×4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me ввозиться, а также продаваться, не будут до 4 ноября 2022 года включительно.