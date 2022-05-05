Санкционные меры в отношении ряда компаний стали ответом белорусской стороны на “недружественные действия” в отношении республики.
Правительство Беларуси решило продлить на полгода запрет на ввоз и реализацию в стране продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf, об этом говорится в постановлении Совмина №273 от 4 мая, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В Беларусь товары торговых марок Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8×4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me ввозиться, а также продаваться, не будут до 4 ноября 2022 года включительно.
Продление запрета начинает действовать с четверга, 5 мая.
Надо отметить, что санкционные меры против ряда зарубежных компаний введены 23 апреля 2021 года. Было принято соответствующее постановление белорусского правительства. Как отметили тогда в Совмине, это было необходимостью для защиты национальных интересов.
Отмечалось, что это решение было принято, исходя из “недружественных действий” этих компаний в отношении Беларуси.
Напомним, что в 2021 году бренд Nivea отказалась быть основным спонсором чемпионат мира по хоккею-2021, который планировалось проводить на территории Беларуси. Отказались также участвовать в финансировании компания Skoda Auto и немецкий производитель смазочных материалов Liqui Moly.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!