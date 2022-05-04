Лекарства, произведенные в России и Беларуси, больше не подлежат регистрации в Украине.

Более того, разрешена временная остановка экспорта украинских лекарств на период военного положения «в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме». Соответствующий закон приняла 3 мая Верховная Рада.

Напомним, еще в марте в Украине запретили продавать белорусские лекарства. Исключение составили только те препараты, которые были ввезены в страну до запрета. Их разрешено продавать до истечения срока годности.

В апреле Беларусь выступила с ответной мерой: все украинские лекарства, а их около 40 наименований, заменяются поставками с других рынков. В основном это Россия, Китай и Индия. К слову, даже украинские стеклянные бутылки для инфузионных растворов заменят отечественными.

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