В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В военном ведомстве назвали внезапную проверку “одной из наиболее эффективных форм обучения войск”. При этом подчеркивается, что она “не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности”.

По информации Министерства обороны, в ходе внезапной проверки сил воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.

“Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки”, – отметили в Минобороны.

Кроме того, в Минобороны отметили, что состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе.

Как долго продлится внезапная проверка вооруженных сил, в Минобороны не уточнили.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»