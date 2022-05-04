Власти Кыргызстана предпринимают меры по недопущению использования в обществе изображений, эмблем, символики, связанных с «военным конфликтом между Украиной и Россией. Об этом проинформировала пресс-служба МВД республики.

О каких конкретно символах идет речь, не уточняется. Сообщается, что целью мероприятий является предупреждение провокаций и межнациональной вражды «в особенности среди участников праздничных мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Милиция уже ведет «усиленную разъяснительную работу» с организаторами шествия «Бессмертный полк-Кыргызстан», которое назначено на 9 мая, а также на крупных рынках, в ТЦ, с владельцами магазинов, где продается или сдается напрокат военная форма.

Ведется мониторинг интернета. Сотрудники ГАИ следят, чтобы символики не было на машинах. К слову, уже выявлено три факта нанесения на авто наклеек и рисунков. Водители получили внушительные штрафы.

МВД Кыргызстана также отмечает, что в стране живут представители разных национальностей. Поэтому нужно воздержаться от ношения любых символов, значков, атрибутов, которые могут привести к межнациональным конфликтам. Граждан страны предупреждают об ответственности.

Напомним, в России с началом войны стали широко распространены знаки, которыми себя обозначают российские войска в Украине — латинские буквы Z, O, V. Их наносят на российские флаги, продукцию, здания. Люди проводят акции в поддержку российских властей, выстраиваясь в форме этих букв. Примечательно, что в Украине и ряде европейских стран они запрещены для публичного использования как символы военной агрессии.

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