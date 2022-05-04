Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 5 мая, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

– С 5 мая 2022 года розничные цены на АЗС Республики Беларусь изменяются и составят: АИ-92-К5-Евро – 2,20 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,30 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,52 руб., ДТ – 2,30 руб., – информирует концерн.

Это десятое подорожание топлива с начала года, точнее, десятое подорожание с 1 марта, когда цены в 2022 году изменились первый раз. Тогда же рост составил не одну копейку, как было раньше, а 2 копейки.

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