На 88 году жизни скончался Станислав Станиславович Шушкевич. Именно он был первым главой Республики Беларусь в статусе независимого государства. Занимал пост председателя Верховного Совета в 1991-1994 годах.

Станислав Шушкевич был одним из тех политиков, которые подписали Беловежские соглашения, завершающие распад СССР.

Первый глава государства – коренной минчанин. Родился в Минске в 1934 году. По образованию физик. Занимался наукой и разработками в сфере радиоспектроскопии. В молодости ему довелось работать на заводе в Минске вместе с американцем Ли Харви Освальдом, который, пожив недолго в СССР, вернулся в США, где его обвинили в убийстве президента Кеннеди.

В большую политику Станислав Шушкевич пришел в 1989 году. Его выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета БССР. В парламенте входил в одну из наиболее многочисленных депутатских групп. В мае 1990 года его избрали первым вице-спикером. В августе того же года стал исполняющим обязанности председателя Верховного Совета, а в сентябре – спикером.

В 1994 году, после отставки с этого поста, выдвигался в президенты Беларуси. По результатам выборов получил чуть менее 10% голосов. Затем вновь избрался в Верховный Совет. После смены политического строя и создания нового парламента фактически стал оппозиционным политиком без должности во власти. В 1998-2018 годах возглавлял партию Белорусская социал-демократическая Громада.

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