Скандальный законопроект об изменениях в Уголовный кодекс 4 мая рассмотрели на заседании Совета Республики. Как и следовало ожидать, сенаторы одобрили изменения в УК, которыми предусматривается применение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма, информирует пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно законопроекту, предлагается изменить часть 2 статьи 67, которая гласит, что смертная казнь не может быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

В новой редакции этот пункт будет звучать так:

«Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных:

часть 2 статьи 124 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);

(Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации); часть 3 статьи 126 (Акт международного терроризма);

(Акт международного терроризма); часть 3 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека);

(Акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека); часть 2 статьи 359(Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти).

Кроме этого, в нынешней редакции кодекса указано, что смертная казнь назначается «за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах».

Депутаты предложили уточнить этот пункт, добавив в него преступления, санкция которых уже предусматривает смертную казнь в соответствии с действующим УК: ч. 2 ст. 124, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 359.

Напомним, что 27 апреля депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли законопроект об изменениях в Уголовный кодекс в двух чтениях. Сейчас, после того, как законопроект одобрили и в Совете Республики, он уйдет на подпись Лукашенко. Изменения в Уголовный кодекс вступят в силу через 10 дней после официального опубликования поправок.

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