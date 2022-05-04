В Гродненском областном суде 6 мая состоится заседание, на котором огласят приговор по уголовному делу против Софьи Сапеги. Гражданке России по белорусским законам грозит до 12 лет тюрьмы, информируют российские СМИ.

Как сообщил официальный представитель суда Павел Варейко, резолютивная часть решения суда будет оглашена в открытом режиме. При этом сам судебный процесс проходил в закрытом формате.

По данным Генпрокуратуры, Сапега обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса. Кроме прочего, ей инкриминированы разжигание социальной вражды, незаконные действия с информацией о частной жизни и персональных данных.

Надо отметить, что Софья Сапега заключила досудебное соглашение со следствием. Кроме того, она приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Эти обстоятельства дают ей право рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре.

Напомним, россиянка была задержана 23 мая 2021 года вместе с оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске после ложного сообщения о минировании. Вскоре после задержания Протасевича и Сапегу поместили под домашний арест.

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