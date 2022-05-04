Поставки калия из Беларуси и России на зарубежные рынки в первом квартале 2022 года упали на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие оценки приводит канадская компания по производству удобрений Nutrien в квартальном отчете.

Финансовые санкции и другие ограничения, введенные в отношении Беларуси и России, привели к снижению экспорта калийных удобрений из этого региона на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В обычное время производство и поставки удобрений этих двух стран составляют 40% от мирового рынка, говорится в квартальном отчете компании Nutrien.

Снижение присутствия доли калийных компаний из Беларуси и России на мировом рынке позволило Nutrien в разы увеличить выручку и прибыль.

Надо отметить, что в Беларуси статистику по экспорту калия закрыли еще в прошлом году, сразу после того, как отрасль попала под западные санкции. В 2021 году ЕС ввел запрет на поставки и транзит части продукции «Беларуськалия». США ввели санкции против самой компании и БКК — официального экспортера продукции. К ограничительным мерам присоединились Канада и Великобритания.

В начале этого года Литовские железные дороги остановили транспортировку калийных удобрений из Беларуси для поставок в третьи страны. Позже прекратилась транспортировка удобрений до украинских морских портов.

В Минфине отмечают снижение поступлений в бюджет от отраслей, попавших под санкции в марте этого года.

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