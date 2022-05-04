О необходимости начать проведение второго этапа спецоперации, охватив не только ДНР и ЛНР, но и территории всей Украины, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что сейчас государства обеспечивают Киев вооружением, которое потом продают местным жителям. Происходящее Кадыров назвал мировым хаосом, беспределом и призвал “поставить точку”, сообщают российские СМИ

По его словам, после этого нужно повсеместно установить свою власть, которая будет “нормально управлять своим народом”.

“И дальше можно начинать вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами выстраивать те или иные отношения. Хотят они санкции – будем воевать против санкций, хотят войну – будем воевать”, – уверен чеченский лидер.

Он также рассказал, что войска ДНР, ЛНР и РФ показывают хорошие результаты в ходе спецоперации. Например, отметил глава Чечни, накануне была уничтожена большая колонна “азовцев” и националистов.

“Потихоньку очищаем Донецк, Луганск”, – заключил Кадыров.

Надо отметить, что Кадыров выразил мнение, что сейчас Украине не хватает лидера, такого, каким был первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Он отметил, что только сильный и дальновидный лидер смог спасти страну от полного уничтожения. По его словам, в 90-е годы Чечню хотели сделать плацдармом для ослабления России. В результате в республике возник полный хаос, разруха и засилье международных террористов.

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