В Беларуси из-за жестких западных санкций, а также в связи с девальвацией национальной валюты, компании столкнулись с множеством проблем.
Бизнес-союзы допускают, что возможны банкротства предприятий, сообщает издание “Белорусы и рынок”.
Нарастание кризисных явлений
О глубине проблем свидетельствуют результаты мартовского опроса бизнеса, кото провел среди своих участников Совет по развитию предпринимательства. Надо отметить, что он является консультативным органом правительства.
Все компании-респонденты отметили, что экономические санкции негативно сказываются на деятельности предприятий, приводят к снижению спроса на продукцию, на работы и услуги как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
При этом 89 % опрошенных отметили сокращение объемов экспорта, проблемы с проведением расчетов с зарубежными партнерами. Все организации, опрошенные Советом по развитию предпринимательства, заявили также о росте дебиторской и кредиторской задолженности, а также о сокращении собственных оборотных средств.
С тем, что кризис — это надолго, согласны даже представители госорганов.
«Во ІІ и ІІІ кварталах будет происходить нарастание кризисных явлений. Безусловно, правительство настроено на то, чтобы оперативно на это реагировать», — заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на деловом форуме, организованном Республиканской конфедерацией предпринимательства.
В связи с «кризисными явлениями» деловое сообщество уже обратилось к государству с просьбой о помощи и поддержке. Например, крупные компании, которые входят в
Совет по развитию предпринимательства, просят о снижении фискальной нагрузки и предлагают провести амнистию капитала.
Все бизнес-союзы также сейчас поднимают вопрос о том, что в кризисные времена государству необходимо подставить плечо реальному сектору экономики.
Антикризисные предложения
В письме, которое направил в Минэкономики Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского, обращается внимание на то, что «в целях сохранения трудовых коллективов и оперативного реагирования на текущую ситуацию» нужно расширить права нанимателей и разрешить им «существенно менять условия труда». В частности, предлагается предоставить нанимателям право в одностороннем порядке устанавливать «режим гибкого рабочего времени отдельных работников или коллективов структурных подразделений с оплатой труда за отработанное время».
Кроме того, БСПН предлагает оказать помощь малоимущим гражданам, а именно освободить их от уплаты подоходного налога, а также разработать «механизм предоставления субъектам хозяйствования рассрочки на уплату налогов».
С учетом сложностей с расчетами, которые возникли у белорусских компаний из-за западных санкций, БСПН предлагает правительству разрешить субъектам малого и среднего предпринимательства наличный вид расчетов «в пределах 5–10 % от выручки для закупки сырья и материалов для собственного производства».
В свою очередь, Республиканский союз промышленников и предпринимателей обратился в Минэкономики с просьбой о предоставлении налоговых каникулах для бизнеса, а также об отмене ряда норм в законодательстве, которые предусматривают уголовную ответственность за экономические преступления.
В общем, белорусский бизнес остро нуждается в либерализации. Деловое сообщество предупреждает, что нужны неотложные меры по поддержке бизнеса, так как велик риск банкротства предприятий.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!