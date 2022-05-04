Проект шестого пакета санкций против России странам-членам ЕС Европейская комиссия предоставила в среду вечером.

Он предусматривает постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев. Исключения должны быть для Венгрии и Словакии, которым должно быть позволено продлить импорт до конца 2023 года, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, ссылаясь на уязвимость своих экономик, сильно зависящих от российской нефти. Венгрия и Словакия получают российскую нефть через южную ветвь нефтепровода “Дружба”, также поставляющего в Чехию, сообщает австрийское агентство APA.

Предложение Еврокомиссии предусматривает и новые санкции против компаний – крупнейшего российского банка Сбербанк, а также двух банков и телевизионных каналов, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине. Банки не должны иметь возможность использовать международную финансовую коммуникационную систему Swift.

Напомним, для принятия шестого пакета санкций против России необходимо единогласное решение 27 стран Европейского союза.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»